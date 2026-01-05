The Fraternity of Kappa Alpha Psi, Inc. was founded on January 5, 1911 on the campus of Indiana University Bloomington by Marcus Peter Blakemore, Paul Waymond Caine, George Wesley Edmonds, Guy Levis Grant, Edward Giles Irvin, and John Milton Lee.
The Fraternity has over 125,000 members with 700 undergraduate and alumni chapters in nearly every state of the United States, and international chapters in Nigeria, South Africa, the West Indies, the United Kingdom, Germany, Korea and Japan.
Motto: “Achievement in Every Field of Human Endeavor.”
Colors: Crimson and Cream
Symbol: Diamond
Also See:
Famous Members Of Alpha Phi Alpha
Famous Members Of Alpha Kappa Alpha
Famous Members Of Omega Psi Phi
Famous Members Of Delta Sigma Theta
Famous Members Of Phi Beta Sigma
Famous Members Of Zeta Phi Beta
Famous Members Of Sigma Gamma Rho
Famous Members Of Iota Phi Theta
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
1. Penny Hardaway
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
2. Stan Lathan
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
3. Marc Lamont Hill
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
4. Colin Kaepernick
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
5. John Singleton
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
6. Cedric The Entertainer
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
7. Montell Jordan
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
8. Marvin Sapp
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
9. Bill RussellSource:Getty
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
10. Oscar RobertsonSource:Getty
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
11. Wilt ChamberlainSource:Getty
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
12. Kedar MassenburgSource:Getty
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
13. Robert L. JohnsonSource:Getty
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
14. Smokie NorfulSource:Getty
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
15. LecraeSource:Getty
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
16. Booker T JonesSource:Getty
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
17. Byron CageSource:Getty
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
18. Tavis SmileySource:Getty
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
19. Ryan ClarkSource:Getty
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
20. Chris CantySource:Getty
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
21. Chris BroussardSource:Getty
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
22. Y’lan NoelSource:Getty
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
23. Max Julien,Source:Getty
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
24. John Marshall JonesSource:Getty
=
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com
25. Lance GrossSource:Getty
Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com